Лапорта: «Барселона» не планирует покидать Суперлигу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий о будущем «Барселоны» в Европейской Суперлиге. По его словам, на данный момент клуб не планирует покидать турнир и намеревается стать «мостом» между УЕФА и Суперлигой.
«Это хорошо, что «Барселона» находится здесь, так как мы можем стать своеобразным мостом между УЕФА и Суперлигой», — приводит слова президента каталонцев Mundo Deportivo.
Напомним, 18 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Новость вызвала негативную реакцию со стороны футбольных чиновников и болельщиков. 20 апреля большинство клубов объявили о выходе из проекта, после чего в Суперлиге осталось три участника.
- 4 июля 2023
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