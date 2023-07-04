Лапорта: теперь мы хотим большего, мы хотим выиграть Лигу чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, комментируя встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином, рассказал об амбициях клуба в предстоящем еврокубковом сезоне.
«Инспекторы установили, что оснований для введения санкций нет. Я надеюсь, что этот вывод получит официальное подтверждение. В течение 10 дней всё будет подтверждено, это отличные новости.
Я объяснил ему (Чеферину. – Прим. «Чемпионата»), в чём состоит дело (по обвинению каталонского клуба в подкупе судей. – Прим. «Чемпионата»), что оно не имеет ничего общего со спортивной коррупцией. Он юрист и знает, что у этих вещей есть свой процесс. Санкций не будет, в следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов.
Мы продолжим бороться за победу в чемпионате Испании, мы хотим хорошо повеселиться. И теперь, конечно, мы хотим большего – выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Я убеждён, что мы сможем подписать игроков, о которых просил Хави. Рынок только открылся. Мы немного усилим защиту, если кто-то покинет команду, подыщем замену. В полузащите мы планируем сделать одно приобретение, на котором настаивал тренер. Посмотрим, что решит игрок, которому мы отправили предложение. Наша атака, думаю, более-менее укомплектована», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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