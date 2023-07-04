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Мерих Демирал может перейти в «Интер»

Мерих Демирал может перейти в «Интер»
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Миланский «Интер» проявляет серьёзный интерес к центральному защитнику «Аталанты» Мериху Демиралу. 25-летний турецкий футболист находится в списке потенциальных трансферов «нерадзурри» этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Демирал высоко котируется руководством миланской команды и рассматривается как отличное усиление центра защиты «Интера». Важность данного трансфера усиливается сорвавшимся переходом Сесара Аспиликуэты, который ушёл в «Атлетико Мадрид».

«Интер» проведёт переговоры с «Аталантой» позже, сразу после того, как подпишет Давиде Фраттези и Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне Демирал провёл за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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