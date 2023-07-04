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Бышовец высказался по поводу назначения Милорада Мажича главой департамента судейства РФС

Бышовец высказался по поводу назначения Милорада Мажича главой департамента судейства РФС
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС сербского специалиста Милорада Мажича.

«Всё зависит от того, кто его приглашал. Мне доводилось общаться с предыдущим иностранцем, руководившим нашими судьями — Виктором Кашшаи. Мы вспомнили матчи между сборными СССР и Венгрии. Я показал ему фотографию, где сижу с Ференцем Пушкашем. Была сцена, полная взаимного уважения. Думаю, нас с Пушкашем объединяла узнаваемость в определённом кругу.

Но профессиональной беседы с Кашшаи на тему судейства не было. Мне кажется, руководитель судей — это винтик, мелочь в нашей большой футбольной машине. Он не влияет практически ни на что. Одно дело — быть рефери, выходить на поле, другое — управлять судьями за рубежом. Вопрос — какими средствами и за счёт чего?

Я понимаю, когда в другую страну приезжает тренер — его работу можно оценить по результатам. Но приезжать сюда людям, которые, мягко говоря, ничем не отличаются от среднего уровня в профессии, и управлять судейством — я с трудом представляю, какую надо иметь смелость и какое легкомыслие», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

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