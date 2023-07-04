Бышовец высказался по поводу назначения Милорада Мажича главой департамента судейства РФС

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС сербского специалиста Милорада Мажича.
«Всё зависит от того, кто его приглашал. Мне доводилось общаться с предыдущим иностранцем, руководившим нашими судьями — Виктором Кашшаи. Мы вспомнили матчи между сборными СССР и Венгрии. Я показал ему фотографию, где сижу с Ференцем Пушкашем. Была сцена, полная взаимного уважения. Думаю, нас с Пушкашем объединяла узнаваемость в определённом кругу.
Но профессиональной беседы с Кашшаи на тему судейства не было. Мне кажется, руководитель судей — это винтик, мелочь в нашей большой футбольной машине. Он не влияет практически ни на что. Одно дело — быть рефери, выходить на поле, другое — управлять судьями за рубежом. Вопрос — какими средствами и за счёт чего?
Я понимаю, когда в другую страну приезжает тренер — его работу можно оценить по результатам. Но приезжать сюда людям, которые, мягко говоря, ничем не отличаются от среднего уровня в профессии, и управлять судейством — я с трудом представляю, какую надо иметь смелость и какое легкомыслие», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».
- 4 июля 2023
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