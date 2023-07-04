«Главное, что все живы». Семак высказался о поражении «Зенита» от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги игры с «Црвеной Звездой» в рамках Кубка PARI Премьер (1:2).

«Хорошая и боевая игра. Прекрасная атмосфера. Главное, что все живы и здоровы. Были ошибки, над которыми стоит поработать. Были и хорошие моменты. Замечательная игра

Результат мог бы быть и другой. Нужно реализовывать моменты. Вратарь соперника сыграл потрясающе. Ничего страшного. В этой игре не забили — в других забьём. Для нас информативная игра. Главное — качество игры.

В перерыве перешли на три защита, а потом вернулись обратно? Думаю, сегодня для нас было важно, чтобы новички сыграли не больше тайма. Мы смотрели, как можем перестроиться, чтобы дать возможность игрокам поиграть на разных позициях. Ничего необычного нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».