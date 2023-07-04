Смородская: игроки из АПЛ не поедут в Россию, 100% в этом уверена

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможный переход защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак».

«Поедут ли игроки из АПЛ в Россию? Не поедут, думаю, что не поедут. 100% уверена. Думаю ли я так из-за мировой ситуации? Да. Учитываю ли я при этом тот факт, что нынешние легионеры в РПЛ чувствуют себя небезопасно в России? Я не знаю про легионеров, я знаю про тех, кто собирается приехать. Думаю, что вряд ли», — цитирует Смородскую издание «ВсёПроСпорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» претендует на 27-летнего защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. «Шпоры» оценивают своего футболиста в € 15 млн. В завершившемся сезоне колумбийский защитник отыграл 18 матчей за «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.