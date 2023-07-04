Спаллетти может вернуться к тренерской работе в начале 2024 года

Бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, когда может вернуться к тренерской работе. Он отрицает информацию о том, что взял творческий отпуск.

«Мне нужно немного времени. Я посмотрю, что произойдёт, и оценю, что мне нужно. Мне нужно было взять тайм-аут и поучиться у других тренеров. Мне не нравится идея творческого отпуска, тем более что я даже не могу точно сказать, что вернусь в следующем году. Потребности меняются, вас могут привлекать разные вещи.

Я точно не буду тренировать до Нового года. Тогда посмотрим, как я буду себя чувствовать. Если любишь что-то так, как я любил «Наполи», то трудно пробовать что-то новое», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, «Наполи» не продлил сотрудничество с 64-летним Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года привёл неаполитанцев к чемпионскому титулу. Также команда под его руководством сумела добраться до 1/4 финала Лига чемпионов сезона-2022/2023.