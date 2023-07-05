Джеррард планирует позвать капитана «Ливерпуля» Хендерсона в «Аль-Иттифак»

Новый главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард намерен пригласить в клуб полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, Хендерсон и нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг могут стать первыми трансферными целями Джеррарда в «Аль-Иттифаке». Вместе с английским полузащитником Стивен Джеррард играл в «Ливерпуле», действующий контракт капитана команды Юргена Клоппа с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024 года.

Отмечается, что на данном этапе неизвестно, захочет ли 33-летний Хендерсон отправиться на Ближний Восток этим летом. В сезоне-2022/2023 капитан «Ливерпуля» провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. Обамеянг сыграл за «Челси» 15 матчей и забил один гол.