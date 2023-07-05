Владелец «Фатих Карагюмрюк»: Оздоев может оставаться в нашем клубе сколько захочет

Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма заявил, что российский полузащитник команды Магомед Оздоев может оставаться в их клубе столько, сколько захочет.
«Наш брат Магомед может оставаться с нами столько, сколько захочет», — цитирует Сулеймана «Матч ТВ».
Напомним, ранее появилась информация о том, что греческий ПАОК сделал предложение о приобретении 30-летнего Магомеда Оздоева. Российский полузащитник является воспитанником московского «Локомотива». Также он играл за такие команды, как «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит».
В составе сине-бело-голубых Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Суперкубка страны. С «Локомотивом» россиянин становился бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.
В сезоне‑2022/2023 Магомед Оздоев провёл 34 матча за «Фатих Карагюмрюк», забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
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