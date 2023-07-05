«Бешикташ» и «Антальяспор» намерены заполучить хавбека «Барселоны» Кольядо

«Бешикташ» и «Антальяспор» сделали предложения по контракту принадлежащему «Барселоне» полузащитнику Алексу Кольядо, сообщает Football Espana в «твиттере». 24-летний футболист был внесён в список футболистов, выставленных на трансфер победителями Ла Лиги. Ожидается, что хавбек покинет сине-гранатовых летом и в ближайшее время примет решение о будущем.
В минувшем сезоне Кольядо выступал на правах аренды за «Эльче». Он сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Сезоном ранее футболист выступал в «Гранаде», а до этого в основном находился в составе «Барселоны» B. Всего за основу сине-гранатовых Кольядо провёл два матча.
Из-за сложного финансового положения у «Барселоны» может возникнуть проблема с регистрацией новых контрактов, а это означает, что в ближайшие несколько недель клубу потребуются продажи.
На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция:
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