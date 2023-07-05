ESPN: Луис Энрике уже приступил к работе в «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике уже приступил к работе на посту главного тренера «ПСЖ».

Как сообщает ESPN, Энрике в настоящий момент занимается вопросами комплектования состава французской команды на следующий сезон.

Напомним, Энрике находится без работы с января 2023 года, когда он покинул сборную Испании, перед этим вылетев с ней в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной».

Напомним, Кристоф Галтье возглавлял «ПСЖ» в минувшем сезоне. Ранее 56-летний специалист трудился в «Ницце», а до этого работал в «Лилле», «Сент-Этьене» и других французских клубах. Под руководством Галтье парижский клуб стал чемпионом Франции.

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