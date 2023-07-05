Директор «Монако» прокомментировал назначение Хюттера на пост главного тренера команды
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Директор «Монако» Тьяго Скуро высказался о назначении Ади Хюттера новым главным тренером команды.
«В последнее время Хюттер зарекомендовал себя хорошей работой в разных чемпионатах. Мы рады, что смогли подписать этого тренера. Его опыт поможет нам вывести «Монако» на новый уровень», — приводит слова Скуро официальный сайт «Монако».
Специалист ранее работал в немецких «Айнтрахте» (Франкфурт) и «Боруссии» (Мёнхенгладбах), швейцарском «Янг Бойз», австрийском «Ред Булл» (Зальцбург). Хюттер уже год находится без работы, с тех пор как покинул «Боруссию» летом 2022 года.
Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Франции «Монако» занял шестое место и не попал в еврокубки.
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