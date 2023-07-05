Писарский взял в «Крыльях» номер, под которым выдал лучший отрезок карьеры в «Оренбурге»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский сменил игровой номер в самарской команде. Теперь 27-летний бомбардир будет играть в футболке с 77-м номером вместо 9-го. Он выступал с этим двухзначным числом за «Оренбург», когда в 19 матчах забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Именно после такого мощного отрезка «Крылья Советов» подписали с ним контракт.
Также номер сменил аргентинский легионер самарской команды Бенхамин Гарре: теперь всего 28-го у него на спине будет красоваться 10-й. Ранее он принадлежал Денису Якубе, который сыграет под 18-м.
«Крылья Советов» минувший сезон закончили на 12-м месте Российской Премьер-лиги. Самарский клуб спасся от стыковых встреч в последнем туре.
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