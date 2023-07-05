«Торино» отказал «Ливерпулю» в продаже защитника. Итальянский клуб ждёт нового предложения
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«Торино» отказался отпускать защитника Перра Схюрса в «Ливерпуль» за € 30 млн. Итальянский клуб ожидает нового предложения по 23-летнему футболисту. Об этом сообщает Tuttosport.
Схюрс выступает за «Торино» с лета 2022 года. За итальянскую команду защитник в 33 матчах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает до лета 2026 года. Схюрс — воспитанник нидерландского клуба «Фортуна Ситтард». С 2018 по 2022 год Перр играл за амстердамский «Аякс». Схюрс выступал за молодёжные сборные Нидерландов до 19, 20 и 21 года. Защитник ещё не привлекался к играм за первую национальную команду.
«Ливерпуль» в летнее трансферное окно уже подписал из «РБ Лейпциг» венгерского полузащитника Доминика Собослаи.
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