Собослаи рассказал, не смутило ли его при переходе в «Ливерпуль» непопадание клуба в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал свой переход в английский клуб из «Лейпцига».

«Я не думал о Лиге чемпионов, когда узнал, что «Ливерпуль» всерьёз заинтересован в моём подписании. Я готов без проблем пожертвовать годом в Лиге чемпионов ради перехода в этот клуб. Предпочитаю сосредоточиться на победе в Лиге Европы в первом сезоне», — приводит слова Собослаи Nemzeti Sport Online.

Сообщается, что сумма трансфера бывшего игрока «Лейпцига» составит € 70 млн. Контракт футболиста с «Ливерпулем» будет рассчитан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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