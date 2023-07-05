Полузащитник «Пари НН» Трошечкин высказался о дубле в контрольном матче
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал победу в контрольном матче с ивановским «Текстильщиком» (2:0). Футболист забил два мяча.
«Результатом довольны. Выигрывать всегда приятно. Ну а качество игры можно и нужно улучшать. Матч с «Текстильщиком» был в самом конце первого сбора. Мы находимся под нагрузками, свежести не было, но мы обязательно прибавим и к старту РПЛ подойдём во всеоружии.
Рад, что забил два мяча, пускай это только сборы. Я буду стараться по максимуму пользоваться моментами, которые у меня будут, и в чемпионате», — приводит слова Трошечкина пресс-служба нижегородского клуба.
Трошечкин перешёл в «Пари НН» из грозненского «Ахмата» в это трансферное окно.
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