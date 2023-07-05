Южная Корея вызвала на ЧМ-2023 девушку из США, которой только что исполнилось 16 лет

Главный тренер женской сборной Южной Кореи по футболу Колин Белл включил 16-летнюю Кейси Фэйр в предварительную заявку команды на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает YonhapNewsAgency.

Фэйр родилась в США. Её отец — американец, мать — кореянка. Она первая футболистка смешанного происхождения, которая попала в сборную Южной Кореи. Сейчас 16-летняя Фэйр тренируется вместе с другими футболистками, которые попали в предварительную заявку на чемпионат мира.

Чемпионат мира начнётся для Южной Кореи матчем с Колумбией 25 июля. Также в одной группе с ними сыграют Марокко и Германия. Южная Корея сыграет на чемпионате мира в четвёртый раз в истории. Турнир пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.