Южная Корея вызвала на ЧМ-2023 девушку из США, которой только что исполнилось 16 лет
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Главный тренер женской сборной Южной Кореи по футболу Колин Белл включил 16-летнюю Кейси Фэйр в предварительную заявку команды на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает YonhapNewsAgency.
Фэйр родилась в США. Её отец — американец, мать — кореянка. Она первая футболистка смешанного происхождения, которая попала в сборную Южной Кореи. Сейчас 16-летняя Фэйр тренируется вместе с другими футболистками, которые попали в предварительную заявку на чемпионат мира.
Чемпионат мира начнётся для Южной Кореи матчем с Колумбией 25 июля. Также в одной группе с ними сыграют Марокко и Германия. Южная Корея сыграет на чемпионате мира в четвёртый раз в истории. Турнир пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.
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