Источник: «Ростов» подпишет иранца Мохеби

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Игрок перейдёт в «Ростов», информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, срок контракта Мохеби с «Ростовом» составит три года. Российский клуб уже согласовал трансфер Мохеби с португальской «Санта-Кларой». В ближайшее время Мохаммад прилетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Прошлый сезон Мохеби провёл на правах аренды в иранском «Эстегляле». На его счету 34 матча во всех турнирах, 10 голов и шесть результативных передач. Относительно недавно Мохаммад дебютировал за основную сборную Ирана. Случилось это в матче со сборной России, который проходил в Тегеране и завершился со счётом 1:1. Всего Мохеби успел сыграть за свою национальную команду пять матчей и забил три гола.
- 5 июля 2023
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