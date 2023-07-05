Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Ростов» подпишет иранца Мохеби

Источник: «Ростов» подпишет иранца Мохеби
Аудио-версия:
Комментарии

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Игрок перейдёт в «Ростов», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, срок контракта Мохеби с «Ростовом» составит три года. Российский клуб уже согласовал трансфер Мохеби с португальской «Санта-Кларой». В ближайшее время Мохаммад прилетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Прошлый сезон Мохеби провёл на правах аренды в иранском «Эстегляле». На его счету 34 матча во всех турнирах, 10 голов и шесть результативных передач. Относительно недавно Мохаммад дебютировал за основную сборную Ирана. Случилось это в матче со сборной России, который проходил в Тегеране и завершился со счётом 1:1. Всего Мохеби успел сыграть за свою национальную команду пять матчей и забил три гола.

Материалы по теме
У «Спартака» сорвались четыре трансфера? На кого претендовал московский клуб
Эксклюзив
У «Спартака» сорвались четыре трансфера? На кого претендовал московский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023