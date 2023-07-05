Источник: «Спартак» связался с Шомуродовым по поводу перехода, Эльдор против возвращения
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Московский «Спартак» был заинтересован в подписании узбекского нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова. Однако футболист ответил категорическим отказом на возможное возвращение в Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщает Legalbet.
28-летний Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год, а затем перешёл в «Дженоа». В 2021 году Шомуродов стал игроком «Ромы», но не закрепился в римской команды и вторую часть прошлого сезона провёл на правах аренды в «Специи». Контракт Шомуродова с «Ромой» истекает летом 2026 года.
«Спартак» закончил прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон начнётся для команды Гильермо Абаскаля игрой с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» 23 июля.
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