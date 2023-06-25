«Галатасарай» хочет подписать бывшего игрока «Ростова» Шомуродова
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Турецкий клуб «Галатасарай» заинтересован в переходе бывшего игрока «Ростова» Эльдора Шомуродова, права на которого принадлежат итальянской «Роме». Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.
В случае трансфера в «Галатасарай» Шомуродов, являющийся игроком сборной Узбекистана, не будет считаться легионером. В сезоне-2022/2023 Элдор на правах аренды выступал за итальянскую «Специю», где в 16 матчах забил один гол.
Шомуродов играл за «Ростов» с лета 2017-го по осень 2020 года. За жёлто-синих нападающий провёл в общей сложности 91 матч, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.
«Галатасарай» стал чемпионом Турции в сезоне-2022/2023. Команду возглавляет турецкий специалист Окан Бурук.
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