Источник: «Спартаку» предложили подписать бразильца Фигейредо, клуб отказался

Московскому «Спартаку» предложили подписать 27-летнего бразильского нападающего «Истанбул Башакшехир» Жоау Фигейредо. Красно-белые отказались от этой кандидатуры — клуб намерен подписать более статусного легионера, информирует Metaratings.

Отметим, что Фигейредо перешёл в «Истанбул Башакшехир» в январе 2023 года. Он провёл за команду 16 матчей, отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жоау в € 2,8 млн.

«Спартак» закончил прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон начнётся для команды Гильермо Абаскаля игрой с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» 23 июля.