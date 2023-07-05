Сейду Думбия сыграет за ЦСКА в матчах Братского кубка с «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сыграет за армейскую команду в матча Братского кубка — товарищеского предсезонного турнира между московскими ЦСКА и «Динамо».
«Сейду Думбия едет в Москву! Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо»!» — написала пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.
Первый матч между ЦСКА и «Динамо» состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене». Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте ЦСКА. Ответный матч на «ВТБ Арене» состоится 9 июля в 16:30.
Ранее появлялись слухи, что за «Динамо» в матчах Братского кубка могут сыграть Кевин Кураньи и хоккеист Александр Овечкин, а за ЦСКА — Даниэл Карвальо.
Напомним, за ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год, а затем возвращался в аренду в 2015-м. Помимо армейцев, в ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара в 38 матчах забил девять мячей.
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