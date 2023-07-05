Защитник «Рубина» Константин Нижегородов отправился в аренду в «Арсенал»
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Защитник казанского «Рубина» Константин Нижегородов арендован тульским «Арсеналом». Срок арендного соглашения рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».
«Успехов в новом клубе, Константин!» — написано в заявлении казанского клуба.
В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Нижегородов провёл четыре матча и отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.
«Рубин» стал победителем Первой лиги. Команда набрала 69 очков после 34 матчей. Таким образом, казанский клуб получил право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Тульский «Арсенал», в свою очередь, завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 41 очко.
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