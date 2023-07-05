«Милан» предложил «Вест Хэму» Ориги в обмен на Скамакку

Итальянский «Милан» предложил «Вест Хэм Юнайтед» бельгийского вингера Дивока Ориги в рамках переговоров по трансферу Джанлуки Скамакки. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Идею выдвинул «Милан», и два клуба уже обсудили возможность сделки. Однако на данный момент сценарий невозможно реализовать, в том числе потому, что Ориги, присоединившийся к «россонери» год назад после ухода из «Ливерпуля», ещё не принял решение о своём будущем, и, похоже, он готов остаться в «Милане».
Отметим, что Скамакка также присоединился к «Вест Хэму» год назад, перейдя из «Сассуоло» в клуб английской Премьер-лиги за € 36 млн плюс бонусы. Ориги стал игроком «Милана» как свободный агент.
В сезоне-2022/2023 Ориги провёл в общей сложности 36 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Скамакка успел сыграть 27 матчей и забить восемь голов за «молотобойцев», пока не получил травму, которая вынудила игрока досрочно завершить выступления, помешав ему выступить в финале Лиги конференций и «Финале четырёх» Лиги наций в составе сборной Италии.
- 5 июля 2023
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