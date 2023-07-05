Французский «Лион» объявил о прибытии первого летнего новобранца

21-летний полузащитник Скелли Альверо покинул «Сошо» и подписал контракт с лионским «Олимпиком». Срок действия соглашения рассчитан до июня 2028 года.
«Лион» заплатит за игрока € 4 млн, ещё € 1 млн «Сошо» может получить в виде бонуса. Также монбельярский клуб, лишённый профессионального статуса, получит 10% от будущей перепродажи игрока.
Полузащитник имеет необычный профиль, поскольку рост игрока составляет 202 см.
«Лион» — амбициозный клуб, и я надеюсь, что смогу поднять его как можно выше. У меня довольно специфический профиль, но я достаточно разносторонний и способен на многое на поле», – приводит слова Альверо пресс-служба «Лиона».
Являясь воспитанником «Сошо», Альверо дебютировал в профессиональном футболе менее года назад, в августе 2022 года, в 3-м туре Лиги 2. В сезоне-2022/2023 он сыграл в общей сложности 31 матч в чемпионате, 20 раз выйдя в стартовом составе.
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