Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мухин: самому «Локомотиву» и Николичу я был нужен, а менеджменту клуба — не очень

Мухин: самому «Локомотиву» и Николичу я был нужен, а менеджменту клуба — не очень
Максим Мухин
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о причинах своего расставания с «Локомотивом».

«Общение с генеральным директором «Локомотива» было о продлении контракта, прозвучали определённые условия, я попросил все переговоры вести через агента. На этом история с их стороны закончилась, вскоре перешёл в ЦСКА.

Самому «Локомотиву» и тренеру Николичу, может, и был нужен. А вот менеджменту клуба, получается, не очень», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Напомним, Максим Мухин провёл в системе «Локомотива» два года, перейдя туда из самарских «Крыльев Советов». В июле 2021 года ЦСКА воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста. С того момента полузащитник провёл за армейцев 52 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Баринов включил в тройку лучших молодых игроков РПЛ только футболистов «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023