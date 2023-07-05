Мухин: самому «Локомотиву» и Николичу я был нужен, а менеджменту клуба — не очень
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о причинах своего расставания с «Локомотивом».
«Общение с генеральным директором «Локомотива» было о продлении контракта, прозвучали определённые условия, я попросил все переговоры вести через агента. На этом история с их стороны закончилась, вскоре перешёл в ЦСКА.
Самому «Локомотиву» и тренеру Николичу, может, и был нужен. А вот менеджменту клуба, получается, не очень», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».
Напомним, Максим Мухин провёл в системе «Локомотива» два года, перейдя туда из самарских «Крыльев Советов». В июле 2021 года ЦСКА воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста. С того момента полузащитник провёл за армейцев 52 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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