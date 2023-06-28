Баринов включил в тройку лучших молодых игроков РПЛ только футболистов «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Баринова, стал Даниил Худяков. Топ-5 сложился следующим образом:

1. Даниил Худяков («Локомотив»).

2. Артём Карпукас («Локомотив»).

3. Марио Митай («Локомотив»).

4. Максим Мухин (ЦСКА).

5. Руслан Литвинов («Спартак»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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