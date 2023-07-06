Вынесен приговор бывшему генеральному директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой

Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова признана виновной в мошенничестве.

«Ольга Коновалова признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения в крупном размере).

В суде установлено и доказано, что Коновалова, занимавшая должность генерального директора АФК «Тамбов», с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение спортивного сезона 2019–2020 годов, в период с 01.11.2019 по 06.11.2019 похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей, переведя их на расчётный счёт подконтрольной ей организации, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области материальный ущерб на указанную сумму.

Судом виновной назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — говорится в сообщении прокуратуры Тамбовской области.