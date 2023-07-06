Анди Делор покинет «Нант» и переедет в Катар

Нападающий «Нанта» Анди Делор решил сменить команду – форвард собирается подписать контракт с катарским клубом «Умм-Салаль», сообщает Ouest-France.
Контракт 31-летнего нападающего с «канарейками» действует ещё два года, но стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. В прошлом сезоне за «Нант» Делор не забил ни одного гола в 12 матчах французской Лиги 1. Его уход позволит жёлто-зелёным сэкономить на зарплате: форвард получал около € 200 тыс. в месяц.
Ранее Делор выступал во Франции за такие клубы, как «Ним», «Аяччо», «Метц», «Тур», «Кан», «Тулуза», «Монпелье» и «Ницца». Кроме того, игрок сборной Алжира пробовал свои силы в английской Премьер-лиге, подписав контракт с «Уиганом», а ещё один сезон провёл в Мексике, выиграв Апертуру-2016 с «Тигресом».
Ранее стало известно, что «Нант» также покинул полузащитник Людовик Блас, который продолжит карьеру в «Ренне».
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