Кофрие: я действительно чувствовал, что все хотели, чтобы я остался в «Клермоне»

Бывший защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал свой переход в «Клермон».

«Для меня большая честь стать частью «Клермона». Меня очень хорошо приняли болельщики, игроки, персонал, когда я приехал. Учитывая невероятный прошлый сезон, мне захотелось остаться здесь.

Я действительно чувствовал, что все хотели, чтобы я остался. Для игрока важно чувствовать себя нужным в клубе. Это даёт мне дополнительную мотивацию, чтобы помочь команде достичь своих целей в следующем сезоне.

Наконец, я хотел бы поблагодарить «Клермон» за оказанное мне доверие, а также болельщиков за их поддержку», — приводит слова Кофрие пресс-служба французского клуба.

Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн. Летом 2022-го он ушёл в аренду в «Клермон». В сезоне-2022/2023 26-летний защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом. За «Спартак» Кофрие также успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.