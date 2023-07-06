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«Рома» заработает почти € 10 млн на трансфере Фраттези в «Интер»

«Рома» заработает почти € 10 млн на трансфере Фраттези в «Интер»
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«Роме» не удалось вернуть Давиде Фраттези, но бывший игрок «волков» всё ещё может принести пользу римлянам, если его трансфер в «Интер» из «Сассуоло» подтвердится официально. По информации Сalciomercato, «Рома» заработает на переходе игрока почти € 10 млн.

«Джаллоросси» были близки к тому, чтобы вернуть Фраттези в родной клуб, но не смогли договориться с «Сассуоло». В итоге 5 июля полузащитник прошёл первую часть медицинского осмотра, чтобы завершить переход в «Интер». Миланскому клубу игрок обойдётся в € 27 млн, ещё € 5 млн «нерадзурри» заплатят «Сассуоло» в виде различных бонусов, связанных с результативностью.

«Роме» от этой суммы достанется около € 9,6 млн. Когда летом 2017 года «джаллоросси» продали своего воспитанника «Сассуоло» всего за € 5 млн, они сохранили за собой право на получение 30% в случае будущей перепродажи полузащитника. Этот пункт гарантировал бы им 30-процентную скидку, если бы удалось договориться о возвращении футболиста в Рим. По крайней мере, теперь переход Фраттези в стан конкурента пополнит бюджет «волков».

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