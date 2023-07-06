Ротань прокомментировал разгромное поражение сборной Украины в полуфинале молодёжного Евро

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал разгромное поражение команды в полуфинале молодёжного чемпионата Европы со сборной Испании (1:5).

«Ошибки они всегда будут. Испанцы – очень сильная команда, как раз когда у них есть пространство. К сожалению, сегодня мы это пространство им давали. Всё было в наших руках, но надо вернуться к тому, что не было восстановления. Ребята банально не успевали за более свежими соперниками.

Мы должны принять этот результат таким, какой он есть. Мы дошли до полуфинала. Когда мы два года назад собирались этим коллективом, то никто не мог представить, что мы будем в полуфинале играть», — приводит слова Ротаня ua.tribuna.com.

В финале турнира сборная Испании встретится с Англией. Матч состоится 8 июля в Батуми.