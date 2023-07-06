Шунин: на тренировках «Динамо» при Йокановиче иногда был балаган

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о работе с бывшим главным тренером клуба Славишей Йокановичем, который покинул клуб в мае.

«Мы же говорим про меня, я бы не хотел переходить на то, как у кого-то что-то не получалось. Я считаю, что я должен делать хорошо свою работу, выкладываться по максимуму для команды. Если каждый будет на своей позиции работать так же, пахать и молчать, то дальше уже тренер будет отвечать за всю команду. Я должен быть примером для остальных, выполнять всё, что от меня требуется.

Да, у нас были разговоры. Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Это никому не нравилось, это влияет на эффективность. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет. В следующем сезоне нам нужен другой результат, мы все стали старше на год и опытнее. Поймал себя на мысли: время очень быстро идёт, а у меня после каждого прошедшего сезона остаётся неудовлетворение. Я понимаю, что времени на то, чтобы выиграть трофей, всё меньше и меньше», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.