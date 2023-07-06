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«Наполи» хочет включить в новый контракт Осимхена сумму отступных в € 200 млн

«Наполи» хочет включить в новый контракт Осимхена сумму отступных в € 200 млн
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Представители нигерийского нападающего Виктора Осимхена и «Наполи» провели встречу, на которой обсуждали продление контракта c 24-летним футболистом. Итальянский клуб готов пойти на уступки в зарплате Осимхену, если в сделку включат сумму выкупа в размере € 200 млн. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сейчас у сторон есть несколько разногласий в суммах контракта, но они должны решиться, если будет принят такой компромисс. Также в клубе рассматривают вариант с совместным владением имиджевыми правами.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Ранее сообщалось о готовности «Челси» заплатить за нигерийского форварда более € 100 млн.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи». Видеоролик:

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