Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи»

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен в скором времени может продлить договор с «Наполи». Прогресс достигнут после очередной встречи агентов игрока с клубом, сообщает Football-italia.
Недавно состоялась вторая встреча руководства «партенопейцев» с агентом Роберто Календой, представляющим интересы форварда. По итогам переговоров стороны достигли компромисса по поводу повышения зарплаты игрока и сумме отступных. Отмечается, что встречи проходят в конструктивном ключе и без спешки, поскольку все участники переговорного процесса уверены, что трансфер Осимхена этим летом не состоится.
Судя по всему, ни один из клубов, наиболее заинтересованных в покупке нападающего, не готов предложить «Наполи» € 120 млн – сумму, установленную неаполитанцами как стартовая цена на игрока.
По информации L'Equipe, из борьбы за игрока сборной Нигерии вышел «Пари Сен-Жермен», а «Бавария», ещё один претендент на нападающего, сосредоточилась на подписании контракта с Гарри Кейном. Не вытянет трансфер Осимхена и «Манчестер Юнайтед», отказавшийся от идеи приобрести нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна из-за его цены в € 60 млн.
Текущий контракт Осимхена с «Наполи» действует до июня 2025 года.
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