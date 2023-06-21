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Романо: Бонуччи не планирует уходить из «Ювентуса» нынешним летом

Романо: Бонуччи не планирует уходить из «Ювентуса» нынешним летом
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Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не планирует уход из клуба во время нынышнего межсезонья, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Напомним, вчера начали появляться сообщения о том, что «Марсель» может быть заинтересован в приобретении игрока.

36-летний итальянец является живой легендой туринского клуба. В «Ювентусе» Бонуччи, начиная с сезона 2010/2011, сыграл за «старую синьору» уже 502 матча во всех турнирах. Именно за этот клуб Леонардо выиграл все главные титулы в родной стране, футболист является восьмикратным чемпионом Италии и трёхкратным обладателем национального кубка.

В прошедшем сезоне из-за травм и повреждений Бонуччи не был доступен весь сезон. Он сыграл в 26 матчах.

Также игрок заявлял, что через год завершит свою профессиональную карьеру.

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