Романо: Бонуччи не планирует уходить из «Ювентуса» нынешним летом

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не планирует уход из клуба во время нынышнего межсезонья, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Напомним, вчера начали появляться сообщения о том, что «Марсель» может быть заинтересован в приобретении игрока.
36-летний итальянец является живой легендой туринского клуба. В «Ювентусе» Бонуччи, начиная с сезона 2010/2011, сыграл за «старую синьору» уже 502 матча во всех турнирах. Именно за этот клуб Леонардо выиграл все главные титулы в родной стране, футболист является восьмикратным чемпионом Италии и трёхкратным обладателем национального кубка.
В прошедшем сезоне из-за травм и повреждений Бонуччи не был доступен весь сезон. Он сыграл в 26 матчах.
Также игрок заявлял, что через год завершит свою профессиональную карьеру.
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