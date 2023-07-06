Пике: я совершенно не скучаю по футболу, это уже пройденный этап

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился информацией о жизни вне футбола.

«Я совершенно не скучаю по футболу. Я прошёл этот этап. Когда ты принимаешь решение, пути назад нет. Оглядываться назад нет смысла. Всё прошло очень хорошо, даже не мечтал о таком. Я же завоевал столько трофеев в клубе всей своей жизни. Но это уже пройденный этап.

Занятия спортом? Сейчас я предпочитаю поменьше есть, а не заниматься спортом. Сейчас мне нужен отдых — до момента, пока тело не попросит физических нагрузок. Поэтому предпочитаю меньше есть. Мне хорошо. Моя философия — делать то, что мне хочется», — приводит слова Пике AS.

Напомним, Пике завершил карьеру в минувшем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.