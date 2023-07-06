Жерар Пике ответил на вопрос, должна ли «Барселона» ему денег

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике рассказал, должен ли каталонский клуб ему что-то выплатить.
«В тот день, когда я ушёл, мы решили, что всё должно быть забыто. Клуб мне ничего не должен. Последние полтора года я не заряжал команду энергией, потому что особо не играл… Но это было моё решение. Я ничего не прощал «Барселоне», мне платили до того дня, пока я играл.
Играть в Аравии? Мне не звонили оттуда, но я бы не поехал. Я всегда говорил, что клуб моей жизни — «Барса», а после ухода из неё я завершу карьеру. Мне было совершенно ясно, что футбол связан с «Барсой». Делать что-то за деньги — не мой взгляд на вещи. Аравия инвестирует, и, как я понимаю, это также инвестиции в их имидж. Мир футбола меняется», — приводит слова Пике AS.
Напомним, Пике завершил карьеру в минувшем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.
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