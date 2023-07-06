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Пике: «Барселона» находится в режиме выживания, экономическая ситуация в клубе тревожная

Пике: «Барселона» находится в режиме выживания, экономическая ситуация в клубе тревожная
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Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

«Экономическая ситуация несколько тревожная, она не самая лучшая, но мы в надёжных руках. Президенту и его приближённым уже приходилось выкручиваться из подобной ситуации, это не так сложно. Они смелые и знают, что делают. Клуб находится не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в «Барсе» понимают, что им предстоит завоёвывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы», — приводит слова Пике AS.

Напомним, Пике завершил карьеру в минувшем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

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