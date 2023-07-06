Антон Шунин объяснил, почему он не играл в трёх последних матчах сезона РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему он не играл в трёх последних матчах сезона-2022/2023 чемпионата России.

«Я готовился к игре с «Торпедо». За день до матча тренер вратарей объявил мне, что будет играть Лещук. В том сезоне мы уже не боролись за призовые места, поэтому решили дать ему практику. Для меня ничего не меняется, готовлюсь к следующему сезону так же, как и обычно», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей.

В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» встретится с «Краснодаром». Точные дата и время начала матча станут известны позднее.