Фёдор Кудряшов: я планировал закончить с футболом два года назад

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов рассказал, что планировал завершить карьеру футболиста во время выступления за турецкий «Антальяспор». Кудряшов играл в Турции в период с 2020 по 2023 год. Футболист перешёл в «Факел» в статусе свободного агента.

«Я планировал закончить с футболом два года назад. Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру. В моей карьере самый тяжёлый момент — когда начались проблемы со спиной. Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух‑трёх играх подряд были результативные ошибки, такого раньше не было. Осень для меня была самая тяжёлая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал почему, но без помощи психолога не мог найти выход.

Пожелал бы себе здоровья и не сворачивать со своего пути, идти до конца. В футболе это у меня получается и получалось, хотелось бы, чтобы после футбола действовал точно так же», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».