Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шунин — о Шварце: немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если останутся в России

Шунин — о Шварце: немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если останутся в России
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался об увольнении немецкого тренера Сандро Шварца из «Герты».

«Конечно, такая мысль могла проскочить (о возвращении Шварца в «Динамо». — Прим «Чемпионата»). Но мы же понимаем, почему он уезжал из России в прошлом году. Сейчас сложно представить, чтобы он вернулся. Насколько я понимаю, когда Шварц уходил, то одной из главных причин был тот факт, что всем немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если они останутся в России», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сандро Шварц занимал должность главного тренера «Динамо» в период с 2020 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста бело-голубые стали бронзовыми призёрами чемпионата России.

Материалы по теме
«Всем в сборной России приятнее играть в Европе». Откровенный Шунин
Эксклюзив
«Всем в сборной России приятнее играть в Европе». Откровенный Шунин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023