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Осинькин: Писарский фактически первую тренировку провёл после матча с «Факелом»

Осинькин: Писарский фактически первую тренировку провёл после матча с «Факелом»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о возвращении в строй ранее травмированных футболистов команды.

«Писарский фактически первую тренировку провёл после матча предпоследнего тура с «Факелом». Занимался с ограничениями, но в основной группе. Вернулся Горшков, тренировался без ограничений, всю тренировку выдержал Иванисеня. Из тех, кто пропускал последние контрольные игры, не вернулся пока только Гапонов», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

За «Крылья Советов» Владимир Писарский сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и оформив один ассист. Самарцы завершили сезон-2022/2023 на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина набрала 32 очка после 30 матчей.

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