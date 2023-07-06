Осинькин: Писарский фактически первую тренировку провёл после матча с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о возвращении в строй ранее травмированных футболистов команды.

«Писарский фактически первую тренировку провёл после матча предпоследнего тура с «Факелом». Занимался с ограничениями, но в основной группе. Вернулся Горшков, тренировался без ограничений, всю тренировку выдержал Иванисеня. Из тех, кто пропускал последние контрольные игры, не вернулся пока только Гапонов», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

За «Крылья Советов» Владимир Писарский сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и оформив один ассист. Самарцы завершили сезон-2022/2023 на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина набрала 32 очка после 30 матчей.