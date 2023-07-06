«Шварц старался нас сплачивать». Шунин сравнил немецкого тренера и Йокановича

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сравнил бывших тренеров бело-голубых Славишу Йокановича и Сандро Шварца.

«Это контраст с тренерским штабом Шварца. Это просто разные подходы к команде, к игре в футбол. Сандро очень щепетильно относился к каждому моменту, к каждому нюансу, к коллективу, к командным отношениям. У нас было много собраний, от которых в какой-то момент даже уставали, потому что могло быть по три-четыре теории в день. Йоканович же давал нам только конкретную информацию ― чётко и по минимуму: «Ребят, всё понятно? Идём работать». Шварц всегда поздравлял с праздниками наши семьи, устраивал командные собрания, старался нас сплачивать. Славиша же давал свободу: «Вы должны сами готовиться, сами отдыхать». Мне бы не хотелось говорить, что Йоканович во всём виноват, а игроки ни при чём», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.