«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Марко Асенсио

Полузащитник Марко Асенсио стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения с бывшим футболистом мадридского «Реала» рассчитан до 2026 года.

«Для меня большая честь быть частью такого великого клуба, как «ПСЖ». Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым товарищам по команде и работать с ними для достижения больших целей», — сказал Асенсио.

27-летний Марко Асенсио играл за мадридский «Реал» с 2016 года. В составе испанского клуба полузащитник выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов. Футболист покинул «Реал» в июне и стал свободным агентом.

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