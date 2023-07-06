Шунин: Карпин возрастных не вызывает, но Кафанов не хочет искусственно подтягивать молодых

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о национальной команде в условиях отстранения от международных матчей.

«С Кафановым мы на связи. После того как не сыграл с «Торпедо», он позвонил, узнал, как у меня дела, спросил, не получил ли я травму. Я готовился к сбору национальной команды, но соперника не нашли.

Карпин говорил, что возрастных он не вызывает, но по вратарям всё решает Кафанов, для которого возраст не играет роли. Он говорит, что не хочет искусственно подтягивать молодых ребят, будут играть те, кто на данный момент лучше. Так что я с большим удовольствием езжу и буду ездить в сборную, мне интересно работать с другими вратарями, да и играть против других — тоже. Защищать цвета страны — честь», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.