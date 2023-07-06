Состав «Урала» пополнил бразильский нападающий

Бразильский нападающий Гильерме Шеттине стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом футболиста является португальская «Брага», но в последнее время он играл за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды. В «Урале» он будет выступать под девятым игровым номером.

«За 10 лет в профессиональном футболе наш новичок выступал в лигах Бразилии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Португалии и Швейцарии. Находясь в составе «Браги», провёл шесть матчей в Лиге Европы УЕФА. В прошлом сезоне играл за «Грассхоппер» из Цюриха. В чемпионате и Кубке Швейцарии провёл 21 игру, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Приветствуем Гильерме в Екатеринбурге и ждём с нетерпением на поле!» — написано в заявлении клуба.