«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Сильвио Берлускони

«Милан» и «Монца» учредили трофей имени бывшего владельца клубов Сильвио Берлускони, сообщается на официальном сайте «россонери».
8 августа команды проведут товарищеский матч за этот Кубок.
Напомним, 12 июня стало известно, что Берлускони ушёл из жизни. Известному политику было 86 лет. Он скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее в итальянских СМИ фигурировала информация о том, что у Берлускони была диагностирована лейкемия.
С именем итальянского политика связан самый успешный период в истории «Милана». Берлускони был владельцем «россонери» с 1986 по 2016 год. Под его предводительством миланский клуб выиграл ряд трофеев, включая пять Кубков Лиги чемпионов (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). В сентябре 2018 года итальянец приобрёл «Монцу».
- 6 июля 2023
-
16:58
-
16:57
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
16:02
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:45
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:06