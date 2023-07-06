«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Сильвио Берлускони

«Милан» и «Монца» учредили трофей имени бывшего владельца клубов Сильвио Берлускони, сообщается на официальном сайте «россонери».

8 августа команды проведут товарищеский матч за этот Кубок.

Напомним, 12 июня стало известно, что Берлускони ушёл из жизни. Известному политику было 86 лет. Он скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее в итальянских СМИ фигурировала информация о том, что у Берлускони была диагностирована лейкемия.

С именем итальянского политика связан самый успешный период в истории «Милана». Берлускони был владельцем «россонери» с 1986 по 2016 год. Под его предводительством миланский клуб выиграл ряд трофеев, включая пять Кубков Лиги чемпионов (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). В сентябре 2018 года итальянец приобрёл «Монцу».