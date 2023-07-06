Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с Рейссом Нелсоном

Воспитанник «Арсенала» Рейсс Нелсон подписал новый контракт с лондонским клубом. По данным СМИ, соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на год.

«23-летний Нелсон сыграл жизненно важную роль в прошлом сезоне, сыграв 18 матчей во всех соревнованиях, забив три гола и отдав три голевые передачи, в том числе памятный победный мяч в матче с «Борнмутом» в марте.

С тех пор, как Рейсс присоединился к нам в возрасте всего восьми лет, он прошёл через нашу академию, играя ключевую роль во всех возрастных категориях на протяжении всего своего развития», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, предыдущий контракт игрока с лондонским клубом истекал в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.