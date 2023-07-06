Спортдир «Арсенала»: Рейссу всего 23, но он уже много лет вносит вклад в команду

Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Сезар Дауде Гаспар прокомментировал продление контракта с Рейссом Нелсоном.

«Рейссу всего 23 года, но он уже много лет вносит значительный вклад в «Арсенал». Он приобрёл хороший опыт в аренде, вернулся и показал, насколько он ценен для нас.

Мы так рады договориться о новом контракте с Рейссом, и мы гордимся тем, что он — ещё один молодой игрок, который благодаря нашей академии превратился в игрока нашей первой команды», — приводит слова Эду пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, предыдущий контракт Рейсса Нелсона с лондонским клубом истекал в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.